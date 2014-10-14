В Донецке из-за обстрелов боевиков ранены два мирных жителя, в городе продолжают стрелять

В Донецке 13 октября в результате обстрелов города два мирных жителя получили ранения различной степени тяжести и в настоящее время проходят лечение в медицинских учреждениях.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Донецкого городского совета.

По данным горсовета, минувшая ночь в городе прошла напряженно, и, начиная с 18.00 13 октября и до 2.30 14 октября велись обстрелы Киевского и Куйбышевского районов.

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В результате попадания снарядов полностью уничтожено административно здание, расположенное по ул. Вахрушева.

Под интенсивным обстрелом оказался и Северный водопроводный узел в Киевском районе. Персонал находился в укрытии, никто не пострадал. Благодаря грамотным действиям работников, узел продолжал функционировать, водоснабжение жителей осуществлялось. В результате обстрела снова повреждены окна в машзале, хлораторной, камерах переключения. На территории узла остались неразорвавшиеся снаряды. Для их обезвреживания вызваны бригады ГСЧС.

По состоянию на 10.00 в городе неспокойно, в Кировском, Киевском и Куйбышевском районах периодически раздаются звуки залпов и взрывов, о чем сообщают жители.

Коммунальные предприятия, обеспечивающие жизнедеятельность города, работают в штатном режиме.

Сегодня специалисты ПАО "Донецкгоргаз" будут проводить работы в Кировском районе. Пиротехниками ГСЧС обеспечен доступ газовикам к ранее заминированному газораспределительному пункту на территории совхоза «Троянда».

По-прежнему остаются недоступными для проведения ремонтно-восстановительных работ жилые дома частного сектора, расположенные в непосредственной близости от аэропорта. В Донецке, с начала ведения боевых действий зафиксировано 149 км повреждённых участков газовых сетей.

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13 октября ремонтные бригады КП «Компания «Вода Донбасса» смогли добраться до поврежденного водовода диаметром 1400 мм и произвести ремонтные работы. Сейчас специалисты проверяют наличие других повреждений водовода и готовятся к возобновлению водоподачи по нему. После заполнения водовода вода начнет поступать на водопроводные узлы КП «Донецкгорводоканал», что позволит стабилизировать водоснабжение Куйбышевского, Ленинского, частично Петровского районов, а также микрорайонов Текстильщик, Шахты им. Абакумова, Бирюзова в Кировском районе. Вчера вода жителям этих районов подавалась в вечерние часы, однако в сниженном объеме.

Движение общественного транспорта осуществляется без сбоев.