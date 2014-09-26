Ночь в Донецке прошла напряженно, после серии взрывов загорелся аэропорт

В ночь на 26 сентября после серии взрывов в Донецке на территории аэропорта отключился свет и возник сильный пожар.

Об этом по информации местных жителе сообщает ZN.ua.

Ночь в самом городе также прошла напряженно, особенно для жителей Куйбышевского и Киевского районов, где велись военные действия, сообщает пресс-служба Донецкого горсовета.

Утро в городе началось с залпов. Около 5 часов об этом стали сообщать жители многих районов.

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За минувшие сутки в результате попадания снарядов повреждены жилые дома №9 по улице Мичуринская, №8 по улице Жмуры, №2 по переулку Бахмутскому, №20 по улице Депутатской, №94 по улице Коминтерна, а также постройка по Артемовской 47а. Кроме того, осколками повреждены участки распределительных газопроводов по следующим адресам: ул. Крупской 64, Пятницкого 7, 50 лет Украины 80, 106, Путиловская 29, 38, 80,140, Свободы 13, Куинджи 63.

По состоянию на 10.00 в Донецке тихо, сообщения о стрельбе в районах не поступают.

Системы жизнеобеспечения города работают.