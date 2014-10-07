По заданию наемника Бабая жителей Херсонщины пытались заставить примкнуть к боевикам

Контрразведка СБУ не допустила вербовку в незаконные военизированные группировки так называемой «ДНР», жителей Херсонской области для участия их в боевых действиях на стороне боевиков.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-центре СБУ.

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«Установлено, что по заданию гражданина РФ Мажаева А.И. - главаря одного из бандформирования по кличке «Бабай», местный житель «Б», 1984 г.р., проводил агитационную работу среди своих земляков, призывая их наниматься к бандам террористов. Злоумышленнику удалось сформировать группу из 4 жителей Херсонской области. По словам задержанного, завербованная группа должна была пройти военную подготовку в созданном российскими спецслужбами тренировочном лагере в г. Симферополь АР Крым, после чего пополнить незаконные военизированные формирования «ДНР». Попытка вербовки была обнаружена, а незаконную деятельность гражданина «Б» остановлено сотрудниками Службы безопасности Украины», - сообщили в пресс-центре.

Злоумышленнику объявлено официальное предостережение от СБУ о недопустимости противоправной деятельности, которая содержит признаки преступления, предусмотренного ст. 258 Уголовного кодекса Украины.