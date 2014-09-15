В Донецке боевики принуждают заключенных воевать на стороне "ДНР" - СМИ

Следственный изолятор, расположенный по ул. Кобозева в Донецке, не обеспечивает полноценного питания подследственным. В СИЗО проблемы с водой, из-за которых около 1500 человек, находящихся под стражей, оказались в антисанитарных условиях.

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Об этом сообщают родственники задержанных. С их слов, сотрудники изолятора сотрудничают с донецкими террористами. Боевики имеют свободный доступ в следственный изолятор и принуждают задержанных воевать на стороне "ДНР", сообщает informator.lg.ua.

Также родственники задержанных сообщают, что работники местной прокуратуры саботируют судебные заседания, аресты не продлеваются и задержанные продолжают незаконно содержаться в пенитенциарном учреждении неопределенное время, что выгодно боевикам.