​Возле Саур-Могилы обнаружены тела 6 украинских военных

12:16, 07 октября 2014
Общество
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Поисковая группа общественной организации «Союз "Народная память"» обнаружила в районе Саур-Могилы тела 6 украинских солдат, погибших в ходе АТО.

REUTERS

Об этом сообщается на сайте организации. Согласно сообщению, все тела находились в окопе посреди поля.

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«На всех военных хорошо сохранилась камуфлированная форма, обувь. А вот документов и личных вещей не было. Есть большая вероятность установить личности всех шестерых бойцов», - говорится в сообщении.

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