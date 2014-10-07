Возле Саур-Могилы обнаружены тела 6 украинских военных
12:16, 07 октября 2014Общество
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Поисковая группа общественной организации «Союз "Народная память"» обнаружила в районе Саур-Могилы тела 6 украинских солдат, погибших в ходе АТО.
REUTERS
Об этом сообщается на сайте организации. Согласно сообщению, все тела находились в окопе посреди поля.
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«На всех военных хорошо сохранилась камуфлированная форма, обувь. А вот документов и личных вещей не было. Есть большая вероятность установить личности всех шестерых бойцов», - говорится в сообщении.
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