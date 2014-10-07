​Возле Саур-Могилы обнаружены тела 6 украинских военных

Об этом сообщается на сайте организации. Согласно сообщению, все тела находились в окопе посреди поля.

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«На всех военных хорошо сохранилась камуфлированная форма, обувь. А вот документов и личных вещей не было. Есть большая вероятность установить личности всех шестерых бойцов», - говорится в сообщении.