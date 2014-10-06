За время перемирия погибло 56 военных и 316 были ранены - МИД

Об этом говорится в сообщении Министерства иностранных дел Украина в Твиттере.

#CeaseFireReport терористи не дотрим реж незаст сили: з 5.09 >1200 порушень, 56 укр в/с загинуло, 316 поранено, 32 цивільні особи загинули — MFA of Ukraine (@MFA_Ukraine) October 6, 2014

"Террористы не придерживались режима неприменения силы: с 5.09 более 1200 нарушений, 56 украинских в/с погибло, 316 ранены, 32 гражданских лиц погибли", - говорится в сообщении..

Читайте такжеЗа сутки в зоне АТО погиб 1 военный, 13 - получили ранения

Как сообщал УНИАН, в Донецке в результате артобстрелов 4 и 5 октября погибли 7 мирных жителей, еще 20 - получили ранения.