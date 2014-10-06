За время перемирия погибло 56 военных и 316 были ранены - МИД

21:20, 06 октября 2014
Политика
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За время перемирия на Донбассе боевики больше 1,2 тыс. раз нарушили режим прекращения огня, погибло 56 украинских военнослужащих, 316 были ранены. 

REUTERS

Об этом говорится в сообщении Министерства иностранных дел Украина в Твиттере.

"Террористы не придерживались режима неприменения силы: с 5.09 более 1200 нарушений, 56 украинских в/с погибло, 316 ранены, 32 гражданских лиц погибли", - говорится в сообщении..

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Как сообщал УНИАН, в Донецке в результате артобстрелов 4 и 5 октября погибли 7 мирных жителей, еще 20 - получили ранения.  

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