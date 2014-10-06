В Одессе уволили учительницу за призывы к сепаратизму и "басни Киселева" (аудио)

В Одессе учительница одной из школ рассказывала ученикам на классном часе о боевиках на Донбассе, которых называла "ополченцами" и якобы "зверствах" украинской армии и "Правого сектора".

Об этом говорится в записи, которую сделал на диктофон один из учеников. Данную аудиозапись распространило местное отделение "Правого сектора" на своем канале в Youtube.

Учительница рассказывала, будто бы "укропы" издеваются над доблестными "ополченцами", держат заложников неделями в трансформаторных будках без еды и воды, а Нацгвардия и "Правый сектор" расстреливают женщин, у которых мужья - "ополченцы", а их маленьких детей сажают на кол.

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Как сообщила заместитель губернатора Одесской области Зоя Казанжи, учительница истории Евгения Павловна Балакирева, которой через месяц исполнится 64 года, не имела высшего образования. Более того, она училась с 1971 года по 1975-й во Всесоюзном юридическом заочном институте (Оренбургский факультет), а не в педагогическом. Прием на работу без соответствующего образования - это прямое нарушение п.1 ст. 24 Закона Украины "Об общем среднем образовании".

"Сегодня, 6 октября, приказом № 420 отдела образования Суворовской районной администрации города Одессы учительница уволена по соглашению сторон. По поводу чиновников и руководства школы сейчас происходит проверка. Поверьте, что выводы будут адекватно справедливыми", - отметили у губернатора.