Боевики на Донбассе задерживают людей без местной прописки на "неопределенный срок"
15:17, 11 сентября 2014Общество
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Боевики начали проверять прописку у местного населения.
REUTERS
На временно оккупированных территориях террористической организации «ДНР» усилены фильтрационно-проверочные мероприятия среди местных жителей.
Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил пресс-секретарь информационно-аналитического центра СНБО Андрей Лысенко на брифинге в Киеве.
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«В так называемой «ДНР» усилены фильтрационно-проверочные мероприятия», - заявил он.
«Лица, не имеющие донецкой или областной регистрации, задерживаются террористами на неопределенный срок», - сказал Лысенко.
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