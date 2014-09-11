Боевики на Донбассе задерживают людей без местной прописки на "неопределенный срок"

15:17, 11 сентября 2014
Общество
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Боевики начали проверять прописку у местного населения.

REUTERS

На временно оккупированных территориях террористической организации «ДНР» усилены фильтрационно-проверочные мероприятия среди местных жителей.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил пресс-секретарь информационно-аналитического центра СНБО Андрей Лысенко на брифинге в Киеве.

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«В так называемой «ДНР» усилены фильтрационно-проверочные мероприятия», - заявил он.

«Лица, не имеющие донецкой или областной регистрации, задерживаются террористами на неопределенный срок», - сказал Лысенко.

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