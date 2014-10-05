За время АТО милиция зарегистрировала более тысячи сообщений о неопознанных телах

За период проведения антитеррористической операции органы внутренних дел зарегистрировали более тысячи сообщений об обнаружении неопознанных тел.

Об этом сообщил первый заместитель начальника Главного следственного управления МВД Украины Александр Вакуленко, отмечается на сайте МВД.

«Сейчас уже удалось установить личности более 200 неопознанных тел, другие остаются неопознанными», - добавил милицейский чиновник.

По его словам, идентификация тел погибших будет проведена в несколько этапов. Первый - установление генетических признаков погибшего, что возможно путем проведения молекулярно-генетической экспертизы. Указанные экспертизы будут проведены в НИЭКЦ при ГУМВД Украины в Запорожской области.

Читайте такжеНаблюдатели фиксируют нарушения условий перемирия боевиками на ДонбассеКак сообщил Вакуленко, второй этап - установление генетических признаков родственников пропавших лиц.

«Для более эффективной работы по получению биологических образцов у родственников пропавших в зоне проведения АТО лиц, в каждом областном управлении милиции создали специальные рабочие группы, которые будут заниматься приемом заявлений о безвестном исчезновении, похищении или взятии в плен граждан, немедленным открытием уголовных производств, отнятием у родственников пропавших лиц биологических образцов и назначением соответствующих экспертиз», - отметил Вакуленко.