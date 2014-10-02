МВД создаст спецподразделение по аналогии с американским SWAT

Основу этого подразделения составят бойцы добровольческих батальонов министерства, - сообщил глава ведомства, член Политического и Военного Совета партии «Народный фронт» Арсен Аваков.

Об этом он сказал во время пресс-конференции по итогам заседания Военного совета «Народного фронта» в четверг, 2 октября.

Глава МВД также выразил надежду, что наиболее подготовленные в военном смысле бойцы войдут в состав Национальной гвардии, совершенствовать свой профессионализм в составе оперативных бригад и сил спецопераций.

По его словам, в Украине сложилась уникальная ситуация, когда масса патриотов, добровольцев получила огромный боевой опыт.

«Эту силу, полученную, к сожалению, через горе и несчастье, мы обязаны привлечь к защите государства», - подчеркнул глава МВД, член военного Совета «Народного фронта».

Как известно, SWAT - это подразделение в американских правоохранительных органах, который использует легкое оружие армейского типа и специальные тактики в операциях с высоким уровнем риска, в которых необходимые способности и навыки, выходящие за рамки возможностей обычных полицейских.