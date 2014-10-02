В Украине вводится единый учет переселенцев из Крыма и зоны АТО

Как сообщила министр социальной политики Людмила Денисова, "постановление о создании такого учета разработано с целью получения достоверной информации о категориях, нуждах и количестве перемещенных лиц в целом по Украине".

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По ее словам, Минсоцполитики создаст и будет вести единую информационную базу данных о взятых на учет внутренне перемещенных лиц с временно оккупированной территории и районов проведения АТО.

Предполагается, что переселенцам из Крыма и зоны АТО будут выдаваться справки о взятии на учет. Для ее получения перемещенным лицам, которые достигли 18-летнего возраста, необходимо будет обратиться лично или через законного представителя с заявлением и копией паспорта в органы социальной защиты населения по месту нахождения.

Такая справка будет выдаваться в день подачи заявления бесплатно, по установленной форме.

В случае отсутствия документа, удостоверяющего личность, переселенец сообщает об этом территориальные подразделения Государственной миграционной службы, которые в однодневный срок выдают временное удостоверение.

При этом упрощена процедура получения справок для лиц, проживающих в местах массового (скученного) поселения: предлагается осуществлять принятие заявлений и выдачу справок уполномоченными на это лицами с выездом на места их проживания.

Как сообщал УНИАН, на сегодняшний день по данным Межведомственного штаба по соцобеспечению переселенцев, общее количество внутренне перемещенных лиц в Украине составляет 375 тыс. 792.