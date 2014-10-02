Харьковский горсовет утверждает, что работы у снесенного Ленина ночью проводила милиция

Харьковский горсовет не проводил никаких работ сегодня ночью возле постамента памятника Ленину.

Об этом сообщил в комментарии корреспонденту УНИАН директор Департамента по делам информации и связей с общественностью Харьковского горсовета Юрий Сидоренко.

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По его словам, эти работы проводились по распоряжению харьковской милиции.

“Этого не делал горсовет. Это милиция обнесла, мы к ним раньше обращались”, - сказал Сидоренко.

Он также заметил, что городские власти в ближайшее время планируют начать приведение постамента памятника Ленину в порядок.

В настоящее время возле памятника нет ни его защитников, ни людей, которые поддерживали снесение скульптуры.

Во время работ по установлению лесов рабочие не сняли закрепленные на вершине постамента флаги Украины.

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Как сообщал УНИАН, 28 сентября после митинга радикально настроенные молодые люди снесли памятник Ленину на площади Свободы. На следующий день Харьковский городской голова Геннадий Кернес заявил о намерении восстановить монумент.

Общественные же активисты заявили, что на месте монумента Ленину должен быть установленный памятник Богородице или воинам АТО.