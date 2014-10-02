Под Славянском обнаружили братскую могилу
09:51, 02 октября 2014Общество
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В районе города Николаевка Славянского района Донецкой области обнаружили братскую могилу.
REUTERS
Об этом сообщает Slavgorod.com.ua. Как отмечается в сообщении, в могиле обнаружили 3 тела - женщины и 2-х мужчин.
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По предварительным данным, при первичном осмотре трупов было установлено, что у них огнестрельные или осколочные ранения.
В настоящее время назначена экспертиза по установлению точной причины смерти и изъят биологический материал, который направлен на генно-молекулярную экспертизу.
Данные факты были внесены в Единый реестр досудебных расследований по ч. 1 ст. 115 Уголовного кодекса ("умышленное убийство").
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