Под Славянском обнаружили братскую могилу

Об этом сообщает Slavgorod.com.ua. Как отмечается в сообщении, в могиле обнаружили 3 тела - женщины и 2-х мужчин.

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По предварительным данным, при первичном осмотре трупов было установлено, что у них огнестрельные или осколочные ранения.

В настоящее время назначена экспертиза по установлению точной причины смерти и изъят биологический материал, который направлен на генно-молекулярную экспертизу.

Данные факты были внесены в Единый реестр досудебных расследований по ч. 1 ст. 115 Уголовного кодекса ("умышленное убийство").