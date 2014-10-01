При обстреле Попасной погиб один мирный житель, трое ранены

Об этом говорится в сообщении пресс-центра АТО на странице в соцсети.

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В пресс-центре АТО также отметили, что в донецком аэропорту ночь прошла спокойно, этот стратегический объект находится под контролем сил АТО.

Как сообщал УНИАН, 30 сентября в 9.30 боевики "ЛНР" начали интенсивный обстрел города Попасная с систем залпового огня "Град". В это время председатель Луганской областной госадминистрации пытался заехать в город, однако ему это не удалось поскольку мост был разрушен снарядами.