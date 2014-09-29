На въезде в Крым с материковой части Украины образовалась 8-километровая очередь

18:22, 29 сентября 2014
Общество
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Из-за введения нового таможенного закона, который вступил в силу два дня назад, на пропускном пункте "Чонгар" образовалась 8-километровая очередь.

Скріншот

Об этом сообщает ТСН.

Закон об экономической деятельности на временно оккупированной территории предусматривает дополнительный пакет документов, которые должны предоставить водители.

Таможенники признают, что закон не был обнародован заранее и вступил в действие фактически без предупреждения.

В результате водители вынуждены ждать оформления необходимых для пересечения границы документов. Кроме того, в очереди по несколько суток вынуждены простаивать и водители легковых авто.

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