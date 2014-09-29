На въезде в Крым с материковой части Украины образовалась 8-километровая очередь
18:22, 29 сентября 2014Общество
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Из-за введения нового таможенного закона, который вступил в силу два дня назад, на пропускном пункте "Чонгар" образовалась 8-километровая очередь.
Водители автомобилей ждут в очереди / Скриншот
Об этом сообщает ТСН.
Закон об экономической деятельности на временно оккупированной территории предусматривает дополнительный пакет документов, которые должны предоставить водители.
Таможенники признают, что закон не был обнародован заранее и вступил в действие фактически без предупреждения.
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В результате водители вынуждены ждать оформления необходимых для пересечения границы документов. Кроме того, в очереди по несколько суток вынуждены простаивать и водители легковых авто.
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