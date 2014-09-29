На въезде в Крым с материковой части Украины образовалась 8-километровая очередь

Об этом сообщает ТСН.

Закон об экономической деятельности на временно оккупированной территории предусматривает дополнительный пакет документов, которые должны предоставить водители.

Таможенники признают, что закон не был обнародован заранее и вступил в действие фактически без предупреждения.

В результате водители вынуждены ждать оформления необходимых для пересечения границы документов. Кроме того, в очереди по несколько суток вынуждены простаивать и водители легковых авто.

Читайте такжеНа пути из России в Крым снова коллапс и огромные очередиПограничники прогнозируют, что ситуация разрешится до середины недели, когда все перевозчиков ознакомят с новыми правилами.