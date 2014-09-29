В Харькове "заминировали" жилой дом и памятник Ленину

Об этом сообщили УНИАН в пресс-службе Харьковской облгосадминистрации со ссылкой на пункт управления начальника Гражданской защиты в Харьковской области.

Анонимный звонок о минировании жилого дома по адресу Московский проспект, 128 поступил вчера, 28 сентября, в 17:45. На место происшествия выехали подразделения милиции, Госслужбы по чрезвычайным ситуациям, Службы безопасности Украины. Проверка объекта продолжалась почти 2 часа. Взрывоопасных предметов обнаружено не было. По этому факту проводятся следственные действия.

Читайте такжеНа Харьковщине свалили еще один памятник ЛенинуИнформация о минировании памятника Ленину на площади Свободы поступила в милицию вчера, 28 сентября, в 18:28. Эта информация также не подтвердилась.

Как сообщал УНИАН, 28 сентября участники митинга за единство Украины снесли памятник Ленину на площади Свободы. По этому факту милиция сначала открыла уголовное производство, однако позже его закрыла ввиду изданного председателем Харьковской ОГА Игорем Балутой распоряжения о демонтаже памятника.