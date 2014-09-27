На Керченской переправе - очередь на паром из Крыма сократилась в два раза
11:30, 27 сентября 2014Общество
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Выросшая накануне из-за плохих погодных условий на Керченской переправе автомобильная очередь на паром из Крыма сократилась за сутки вдвое.
Очередь на Керченской переправе / kuban.aif.ru
В настоящее время переправы ожидают 500 машин, сообщает Единая транспортная дирекция.
"По данным оперативного дежурного в настоящее время в порту "Кавказ" своей очереди на паром ожидают 10 а/м, в порту "Крым" - 510 а/м. За предыдущие сутки перевезено 3454 а/м (из порта "Кавказ" - 986 а/м, из порта "Крым" - 2467 а/м), более 13650 пассажиров", - говорится в сообщении дирекции, передает РБК-Украина.
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Напомним, 24 сентября из-за штормового предупреждения Керченская паромная переправа полностью прекратила свою работу.
Керченская переправа возобновила работу 25 сентября.
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