Съезд судей Украины признал невозможной работу судов в зоне АТО

Как передает корреспондент УНИАН, об этом говорится в резолюции, принятой сегодня в Киеве делегатами 12-го внеочередного съезда судей Украины.

"Съезд считает необходимым признать, что осуществление независимого правосудия в отдельных зонах проведения антитеррористической операции на территории Донецкой и Луганской областей является невозможным", - отмечается в резолюции.

Читайте такжеСуды в зоне АТО лишены возможности осуществлять судопроизводство - председатель ВСУВ документе также поясняется, что данное решение принято в связи с угрозой жизни судей и работников суда, которые находятся в зоне АТО.

В то же время делегаты съезда рекомендуют поручить Совету судей Украины обратиться к президенту Украины, Верховной Рады Украины, Кабинета министров Украины, Высшего совета юстиции, Высшей квалификационной комиссии судей Украины относительно немедленного принятия мер по передислокации судов и судей из зоны АТО в другие местности.