В Мариуполе ликвидируют последствия мощного урагана (фото)

По сообщению работников Коммунального предприятия "Зеленстрой", они приступили к уборке улиц города от поваленных деревьев с 6 утра вчерашнего дня, трудились до 7-ми вечера. Сегодня к работе приступили в 5.00. По их словам, на 11 часов дня в городе убрано около 300 деревьев.

Читайте такжеНепогода обесточила более 600 населенных пунктов Как сообщили 0629 в производственном отделе КП "Зеленстрой", в настоящее время сотрудники на распилке опавших и сносу аварийных деревьев в зеленых зонах.

Читайте такжеНа Мариуполь налетел мощный ураган. В городе нет света, оборваны провода и повалены деревья"В настоящее время мы работаем в Жовтневом районе по пр. Ленина, Строителей, в Приморском район вдоль пр. Нахимова вместе с ТТУ работаем по восстановлению контактной сети", - сообщили в "Зеленстрое".

Дорожный участок "Зеленстроя" сейчас проводит уборку мусора с проезжей части на пр.Ленина и чистит ливневки по ул. Артема, площади Кирова, пр. Нахимова, пр. Лунина.