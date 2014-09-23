В Чернигове поймали мужчину, который "заминировал" военкомат и отдел милиции

Об этом УНИАН сообщили в секторе общественных связей УМВД в области.

Вечером 20 сентября дежурный областного военного комиссариата сообщил, что в дежурную часть милиции на стационарный телефон учреждения поступил звонок от неизвестного мужчины, который сказал о минировании комиссариата.

На месте происшествия работали следственно-оперативная группа, сотрудники ГАИ, батальона патрульной службы милиции, государственной службы охраны, взрывотехническая и кинологическая службы. При обследовании помещения и прилегающей территории правоохранителями взрывоопасных устройств не выявили, информация о минировании не подтвердилась.

Через час по каналу "102" поступило сообщение о минировании помещения Черниговского городского отдела УМВД.

Все оперативные и коммунальные службы снова провели проверку по факту минирования, во время которой взрывных устройств тоже не было выявлено.

Правоохранителям благодаря использованию технических средств удалось установить личность мужчины, сделавшего звонки, и задержать его.

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В обоих случаях о минировании сообщил 43-летний житель областного центра, который на тот момент находился в состоянии алкогольного опьянения. Что побудило его к такому поступку, будет установлено в ходе дальнейшего досудебного расследования.

По фактам ложных сообщений открыты уголовные производства по ч. 1 ст. 259 УК (заведомо ложное сообщение о подготовке взрыва, поджога или иных действий, угрожающих гибелью людей или другими тяжелыми последствиями) - наказывается лишением свободы на срок от двух до шести лет.

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В настоящее время правоохранители проверяют этого человека на причастность к другим ложным сообщениям о минировании. Продолжается досудебное расследование.