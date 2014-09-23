Во Львове военные комиссариаты начали набор добровольцев в отряды обороны города
11:18, 23 сентября 2014Общество
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Во Львове районными военными комиссариатами начата работа по формированию отрядов обороны и рот охраны для защиты областного центра в особый период.
Львов готовится к борьбе с диверсантами / УНИАН
Об этом сегодня сообщили в региональном медиа-центре Министерства обороны (Львов).
Как отмечается в сообщении, комплектовать отряды обороны будут добровольцами в возрасте от 18 до 60 лет, с которыми будут заключаться контракты на прохождение службы в военном резерве.
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Они будут подчиняться военным комиссарам, а задачей этих подразделений будет развертывание и несение службы на блокпостах, борьба с диверсионно-разведывательными силами противника, обеспечение безопасности и порядка в районах города.
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