Жизнь в Луганске как русская рулетка - переселенка

София с мужем переехала из Луганска в село неподалеку от Старобельска на севере области, сообщает Радио Свобода.

Причиной стал постоянный страх за свою жизнь - на улице, где жила семья Софии, после обстрелов рушились дома, вокруг гибли люди.

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