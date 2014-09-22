Жизнь в Луганске как русская рулетка - переселенка
17:44, 22 сентября 2014Общество
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Переселенка из Луганска София рассказала о жизни в оккупированном боевиками городе.
Вынужденные переселенцы остались без теплых вещей / скриншот видео Радио Свобода
София с мужем переехала из Луганска в село неподалеку от Старобельска на севере области, сообщает Радио Свобода.
Причиной стал постоянный страх за свою жизнь - на улице, где жила семья Софии, после обстрелов рушились дома, вокруг гибли люди.
Читайте такжеВ Мариуполе ищут отапливаемые помещения для около 800 переселенцев - горсоветПереселенцы, которые ехали недалеко и надеялись, что ненадолго, теплых вещей с собой не брали и теперь пытаются решить, стоит ли их имущество того, чтобы рискнуть жизнью и поехать по него в Луганск.
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