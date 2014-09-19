Порошенко подписал закон о строительстве метро в Днепропетровске

Президент Украины Петр Порошенко подписал закон «О ратификации Финансового соглашения (проект «Завершение строительства метрополитена в г. Днепропетровске») между Украиной и Европейским инвестиционным банком».

Как сообщает пресс-служба главы государства, законом предусмотрено привлечение кредита в размере 152 млн евро для строительства метрополитена в Днепропетровске. Читайте такжеВ киевском метро могут поднять цены на проезд Как сообщал УНИАН, парламент принял этот закон 2 сентября.

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