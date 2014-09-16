Украинские вузы попали в рейтинг лучших университетов мира

Британская компания Quacquarelli Symonds (QS) опубликовала рейтинг лучших высших учебных заведений мира. В него вошли шесть украинских вузов, передает ТСН.uа.

Киевский национальный университет имени Тараса Шевченко разделил 421-430 места с другими вузами. Харьковский национальный университет имени В.Н. Каразина занял 481-490 места.

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Национальный технический университет Киевский политехнический институт отмечен 551-600 местами. А Сумский государственный университет, по мнению QS, заслужил 651-700 места.

Донецкий национальный университет и Национальный технический университет Харьковский политехнический институт замыкают рейтинг занимают нераспределенные позиции с 701 по 1000 место.

Возглавил рейтинг Массачусетский технологический институт (США). На втором месте - Кембридж, на третьем - Имперский колледж Лондона, на четвертом - Гарвард, на пятом - Оксфорд. Замыкает первую десятку Йельский университет.