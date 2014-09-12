Суд Воронежа перенес рассмотрение жалобы на продление ареста Савченко

Об этом на своей странице в "Твиттере" написал адвокат Надежды Савченко Николай Полозов. "Итак, в связи с неполадками связи с СИЗО заседание по делу Савченко отложено на понедельник 12.00", - написал адвокат.

По словам адвоката, в ходе заседания пропал свет и прервалась трансляция из СИЗО, откуда велась конференц-связь с Надеждой Савченко, и был объявлен перерыв. Также в зале суда были проблемы с доступом в интернет.

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Также Николай Полозов сообщил, что в ходе сегодняшнего заседания суд удовлетворил ходатайство защиты о полном оглашении материалов дела, свидетельствующих о непричастности Савченко к гибели журналистов. Общий объем оглашаемых материалов свыше 100 страниц, включая протоколы допроса Надежды Савченко и других лиц.

Как сообщал УНИАН, 10 сентября адвокат Надежды Савченко Николай Полозов сообщил, что 12 сентября Воронежский областной суд должен рассмотреть жалобу на продление срока ее содержания под арестом.