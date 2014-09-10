Глава СБУ: Савченко и Сенцов есть в списке обмена задержанными

Как передает корреспондент УНИАН, об этом председатель СБУ Валентин Наливайченко заявил журналистам перед расширенным заседанием Кабмина.

«Савченко, Николай Карпюк, Сенцов - все наши граждане, они есть в списках граждан Украины, которые должны быть возвращены, как те, которые были похищены или незаконно удерживаемые, или преследуемые в результате незаконного похищения», - сказал он.

Читайте такжеАдвокат летчицы Савченко рассчитывает на внесение ее в список для обменаКак сообщал УНИАН, 5 сентября участники Трехсторонней контактной группы в Минске достигли договоренности о режиме прекращения огня на Донбассе. Договоренность, кроме прочего, предусматривала также обмен военнопленными.

Справка УНИАН. Украинская летчица Савченко была захвачена пророссийскими террористами в плен в зоне АТО на востоке Украины в середине июня. Позднее выяснилось, что она находится под стражей в России. Там ее обвинили в причастности к гибели под Луганском российских тележурналистов, которые, нелегально прибыв на территорию Украины, в составе группы боевиков освещали их нападения на украинских военных.

27 августа Советский районный суд Воронежа продлил срок содержания под стражей Савченко до 30 октября.

Режиссера Сенцова задержали в мае в Крыму после акции протеста и обвинили в подготовке терактов. В настоящее время он находится в СИЗО Лефортовской тюрьмы в Москве.

Освободить украинского режиссера неоднократно требовали представители украинского, европейского и российского киносообщества. Однако российская власть продолжает держать Сенцова в тюрьме.