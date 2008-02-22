Больше 6 украинцев ежедневно умирали от СПИДа в 2007 году

В 2007 году в Украине врачи зафиксировали 17 тыс. 687 новых случаев ВИЧ-инфекции. Более 6 человек ежедневно умирали от СПИДа.

Об этом сообщалось на заседании Национального совета по противодействию туберкулезу и ВИЧ-инфекции/СПИДу, которое сегодня провел вице-премьер-министр Иван ВАСЮНИК, сообщает Правительственный портал.

Вице-премьер-министр отметил: “Создается порочное впечатление о достижениях, но в действительности Украина – на краю. Мы имеем критические показатели, практически находимся на пороге эпидемии”.

Например, только за прошлый год врачи зафиксировали 17 тыс. 687 новых случаев ВИЧ-инфекции. По официальным данным, в прошлом году каждый день у 48 человек устанавливали диагноз ВИЧ-инфекция, и еще у 12 – СПИД. Более 6 человек ежедневно умирали от болезни.

По словам И.ВАСЮНИКА, внедрение государственной политики по борьбе из ВИЧ/СПИДом уже дало первые, хоть и скромные, плоды. Благодаря бесплатной широкомасштабной антиретровирусной терапии, доступ к которой имеет каждый желающий инфицированный, за прошлый год количество больных СПИДом уменьшились на 150 лиц (в 2007 году - до 4573 случаев, сравнительно с 2006 – 4723 лиц).

Поэтому “возобновление работы Нацсовета по противодействия туберкулезу и ВИЧ/СПИДу является реальным ресурсом и шагом в сторону влияния на ситуацию”, – говорит вице-премьер.

Он заявил, что в настоящее время главным заданием власти и общественных организаций должно быть объединение усилий вокруг противодействия этим опасным заболеваниям. В первую очередь, стоит создать действенную систему диагностики, лечения и профилактики туберкулеза и ВИЧ/СПИДа. Кроме того, усовершенствовать процедуры закупки лекарственных препаратом, при этом учитывать и рекомендации ВОЗ относительно качества таких медпрепаратов.

Ради этого правительство будет искать дополнительные средства в бюджете.

По словам И.ВАСЮНИКА, на сегодняшний день в госбюджете предусмотрено лишь немного больше половины средств от необходимой суммы. Соответствующие наработки изменений к бюджету-2008 вице-премьер поручил подготовить Министерству здравоохранения и Министерству финансов.

Следующее заседание Национального совета запланировано на середину марта этого года. До апреля участники планируют подготовить инициированную Президентом Украины новую долгосрочную общегосударственную программу противодействия туберкулезу и ВИЧ/СПИДу на 2009-2013 гг. и подать ее в Верховную Раду Украины.