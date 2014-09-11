СБУ обнародовала запись разговора боевиков об обстреле Авдеевки (аудио)

В перехваченном разговоре один из боевиков рассказывает другому, что они вели минометный обстрел и попали в жилые кварталы города, сообщает ТСН.ua.

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Их снаряды попали в здание школы и местный вокзал, а среди мирного населения много жертв. Боевики обстреливали Авдеевку из минометов 8 сентября - через 3 дня после объявления о режиме прекращении огня на Донбассе.