СБУ обнародовала запись разговора боевиков об обстреле Авдеевки (аудио)
18:22, 11 сентября 2014Общество
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СБУ обнародовала запись перехваченного разговора боевиков "ДНР", в котором они говорят о том, что не смотря на перемирие из минометов обстреляли город Авдеевка и убили гражданских людей.
REUTERS
В перехваченном разговоре один из боевиков рассказывает другому, что они вели минометный обстрел и попали в жилые кварталы города, сообщает ТСН.ua.
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Их снаряды попали в здание школы и местный вокзал, а среди мирного населения много жертв. Боевики обстреливали Авдеевку из минометов 8 сентября - через 3 дня после объявления о режиме прекращении огня на Донбассе.
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