Завтра в Украине сохранится летняя погода, температура поднимется до +30

17:10, 11 сентября 2014
Общество
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12 сентября в большинстве областей Украины ожидается малооблачная сухая погода. 

Фото УНИАН

Лишь в Крыму, а утром местами в Приазовье пройдут небольшие дожди и грозы. 

В течение дня температура воздуха будет достигать летних отметок, +23+29, на юге местами до +30 градусов, сообщает opogode.ua.

В западной части будет преобладать сухая погода. Температура воздуха ночью +10+15, днем +22+27 градусов. 

В северных областях дождей не ожидается. Температура воздуха ночью +11+16, днем +23+28 градусов. 

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В центральных областях осадков не предвидится. Температура воздуха ночью +13+19, днем +23+28 градусов. 

На востоке Украины - преимущественно сухо, лишь утром в Приазовье местами небольшие дожди с грозами. Температура воздуха ночью +14+19, днем +23+29 градусов. 

В южной части - без существенных осадков,  в Крыму пройдут отдельные грозовые дожди. Температура воздуха ночью +14+20, днем +23+28, местами до +30 градусов. 

В Киеве 12 сентября осадков не предвидится. Температура воздуха ночью +12+15, днем +24+27 градусов. 

Ветер в Украине ожидается восточный, 5-12 м/с.

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