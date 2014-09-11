Завтра в Украине сохранится летняя погода, температура поднимется до +30

Лишь в Крыму, а утром местами в Приазовье пройдут небольшие дожди и грозы.

В течение дня температура воздуха будет достигать летних отметок, +23+29, на юге местами до +30 градусов, сообщает opogode.ua.

В западной части будет преобладать сухая погода. Температура воздуха ночью +10+15, днем +22+27 градусов.

В северных областях дождей не ожидается. Температура воздуха ночью +11+16, днем +23+28 градусов.

Читайте такжеУкраинцам прогнозируют теплые и малодождливые сентябрь и октябрь

В центральных областях осадков не предвидится. Температура воздуха ночью +13+19, днем +23+28 градусов.

На востоке Украины - преимущественно сухо, лишь утром в Приазовье местами небольшие дожди с грозами. Температура воздуха ночью +14+19, днем +23+29 градусов.

В южной части - без существенных осадков, в Крыму пройдут отдельные грозовые дожди. Температура воздуха ночью +14+20, днем +23+28, местами до +30 градусов.

В Киеве 12 сентября осадков не предвидится. Температура воздуха ночью +12+15, днем +24+27 градусов.

Ветер в Украине ожидается восточный, 5-12 м/с.