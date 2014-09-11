В Крыму студенты протестуют против "федерализации" медуниверситета – опасаются за дипломы

Оккупационная власть полуострова собирается создать в Крыму Единый федеральный университет, объединив медицинскую высшую школу с еще четырьмя ведущими учебными заведениями, пишет ТСН.

Студенты опасаются, что если их университет станет факультетом федерального, он потеряет больничную базу.

Кроме того, учебное заведение лишат европейского сертификата качества образования, благодаря которому дипломы выпускников котируются в мире.

Читайте такжеВ "ЛНР" уже пообещали студентам дипломы российского образцаСейчас в университете обучаются четыре тысячи студентов, почти треть - иностранцы. Они планируют покинуть заведение, если его федерализируют. Преподавательский состав тоже недоволен планами оккупационных властей.