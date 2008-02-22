Нафтогаз сидит без денег из-за УкрГаз-Энерго

НАК «Нафтогаз Украины» не может получить компенсацию разницы цены на закупку импортного газа для потребностей предприятий тепловой коммунальной энергетики (ТКЭ) за период ноябрь-декабрь 2007 г. и январь-март 2008 г. в связи с отказом ЗАО «УкрГаз-Энерго» предоставить акты приема-передачи природного газа.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-центре НАК «Нафтогаз Украины».

В сообщении отмечается, что на этой неделе Министерство финансов Украины перечислило Министерству топлива и энергетики Украины 2 млрд. грн. в счет компенсации разницы цены на закупку импортного газа. Деньги находятся на счете Госказначейства.

Также компания отмечает, что недополучение средств в счет компенсации за поставки газа предприятиям ТКЭ осложняет процесс расчетов с долгами за потребленный импортный газ перед ОАО «Газпром».

В свою очередь, как сообщил корреспонденту УНИАН пресс-секретарь ЗАО «УкрГаз-Энерго» Виталий КИСЕЛЬ, «УкрГаз-Энерго» выражает глубокое возмущение попытками НАК «Нафтогаз Украины» манипулировать общественным мнением в вопросе погашения задолженности за потребленный в 2007 году природный газ.

ЗАО «УкрГаз-Энерго» напоминает, что согласно с требованиями нормативных актов Кабинета Министров Украины компания не имеет права безвозмездно поставлять природный газ и оформляет его передачу в день перечисления средств.

В частности, акт принятия-передачи природного газа на сумму 898 млн. грн. ЗАО «УкрГаз-Энерго» предоставило НАК «Нафтогаз Украины» 19 февраля текущего года через 45 минут после получения средств. На копии этого документа, который есть в распоряжении пресс-службы ЗАО «УкрГаз-Энерго» стоит подпись первого заместителя председателя правления НАК «Нафтогаз Украины» Игоря ДИДЕНКО а также написанная им собственноручно фраза: «получен экземпляр с печатью для проработки, 19.02.08, 21.00». Компания готова предоставить настоящий документ не только представителям СМИ, но и пресс-центру НАК «Нафтогаз Украины».

Также В.КИСЕЛЬ напомнил, что по состоянию на 22 февраля предприятия НАК «Нафтогаз Украины» так и не погасили более 560 млн. грн. долга, который подтвержден соответствующими актами еще прошлого 2007 года. Общая же сумма признанного и неуплаченного НАК «Нафтогаз Украины» долга составляет свыше 3,83 млрд. грн.

Справка УНИАН. В бюджете на 2008 год предусмотрено 4,3 млрд. грн. компенсации разницы цены на закупку импортного газа для потребностей ТКЭ.

Кабинет Министров сохранил в 2008 году предельный уровень цен на природный газ для предприятий ТКЭ на уровне 2007 года - 686 грн. за тыс. куб. м (с тарифом на транспортировку, НДС и целевой надбавкой), с учетом компенсации НАК "Нафтогаз Украины" из Государственного бюджета разницы в ценах на природный газ и расходов на его реализацию (пост. от 19 декабря 2007 г. №1401).

В 2007 году НАК “Нафтогаз Украины” через ДК "Газ Украины" на 30% дотировал поставки природного газа предприятиям ТКЭ. Покупая газ по цене 883,7 грн./тыс. куб. м (с тарифом на транспортировку, НДС и 2% целевой надбавкой) у зарубежного поставщика, компания реализовала его предприятиям ТКЭ по цене 686 грн./тыс. куб. м. В результате непокрытые убытки НАК от реализации газа предприятиям ТКЭ по низкой цене составили 2,6 млрд. грн.

НАК “Нафтогаз Украины” считает, что реализация декабрьского Постановления Кабмина приведет к убыткам компании в 2008 году почти в 5,7 млрд. грн.