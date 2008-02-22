В последние дни февраля в Украине будет до 17° тепла

23 февраля на территории Украины по прогнозам синоптиков ожидается переменная облачность, небольшой дождь, в Карпатах с мокрым снегом. На дорогах северо-восточных областей кое-где гололедица. Ветер юго-западный, 5-10 м/с, в северной половине местами порывы 15-20 м/с. Температура ночью 1-6° тепла, днем 4-9° тепла, в южной части местами 10-12°.

Как сообщили УНИАН в Укргидрометцентре, 24-25 февраля переменная облачность, без существенных осадков, только ночью 24 февраля в Крыму, Приазовье и восточных областях местами пройдет небольшой дождь с мокрым снегом. Ночью и утром кое-где туман. Ветер западный, северо-западный, 7-12 м/с. Температура ночью от 1° мороза до 4° тепла; днем 24 февраля 4-9° тепла, на крайнем западе и юге до 12°, 25 февраля в восточных областях 3-8°, на остальной территории 7-12°, в южных и западных областях местами 13-15° тепла; в Карпатах ночью 0-5° мороза, днем 0-5° тепла.

26-27 февраля в южной части и центральных областях без осадков; на остальной территории местами небольшой дождь, ночью кое-где с мокрым снегом. Температура ночью 1-6° тепла, в Карпатах, восточных, а 27 февраля и в центральных и северных областях от 2° мороза до 4° тепла; днем 5-11° тепла (в Карпатах 0-6° тепла), в южной части, а 27 февраля на Правобережье 9-15°.

28 февраля-3 марта в южной части и центральных областях без осадков, только днем 3 марта временами ожидается дождь; температура ночью 3-8°, днем 11-17° тепла. На остальной территории небольшие, местами умеренные дожди; температура ночью 1-6° тепла (3 марта на западе около 0°), днем 8-13° тепла, 3 марта понижение до 4-9° тепла.

23 февраля в Киеве и области сохранится переменная облачность, небольшой дождь. Ветер юго-западный, 5-10 м/с, утром и днем местами порывы 15-20 м/с. Температура по области ночью 1-6° тепла, днем 4-9°, по Киеву ночью 3-5° тепла, днем 6-8°.

24-25 февраля переменная облачность. Без существенных осадков. Ночью и утром кое-где туман. Ветер западный, северо-западный, 7-12 м/с. Температура по области ночью от 1° мороза до 4° тепла; днем 24 февраля 4-9° тепла, 25 февраля 7-12°, по Киеву ночью 1-3° тепла; днем 24 февраля 6-8°, 25 февраля около 10° тепла.

26-27 февраля местами пройдет небольшой дождь, ночью кое-где с мокрым снегом, только днем 26 февраля без существенных осадков. Температура по области 26 февраля ночью 1-6° тепла, днем 6-11° тепла, 27 февраля ночью от 1° мороза до 4° тепла, днем 9-13° тепла, по Киеву - 26 февраля ночью 3-6° тепла, днем 9-11°, 27 февраля ночью 1-3° тепла, днем 10-12°.