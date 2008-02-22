Минобразования продлило регистрацию для внешнего тестирования

Министерство образования и науки продлило до 1 марта регистрацию выпускников школ, которые желают пройти независимое внешнее тестирование.

В пресс-службе министерства сообщили, что данное решение было принято для того, чтобы обеспечить всем абитуриентам равные условия доступа к высшему образованию. Кроме того, в министерстве также уточнили, что в 2008 году впервые вступление в высшие учебные учреждения проводится исключительно по результатам внешнего тестирования.

Ранее крайним сроком регистрации выпускников школ для внешнего тестирования Министерство образования и науки определило 20 февраля. На данный момент зарегистрировались 400 тыс. из 432 тыс. выпускников.