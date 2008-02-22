Минобразования продлило регистрацию для внешнего тестирования
09:20, 22 февраля 2008Общество
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Зарегистрировались 400 тыс. выпускников
Министерство образования и науки продлило до 1 марта регистрацию выпускников школ, которые желают пройти независимое внешнее тестирование.
В пресс-службе министерства сообщили, что данное решение было принято для того, чтобы обеспечить всем абитуриентам равные условия доступа к высшему образованию. Кроме того, в министерстве также уточнили, что в 2008 году впервые вступление в высшие учебные учреждения проводится исключительно по результатам внешнего тестирования.
Ранее крайним сроком регистрации выпускников школ для внешнего тестирования Министерство образования и науки определило 20 февраля. На данный момент зарегистрировались 400 тыс. из 432 тыс. выпускников.
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