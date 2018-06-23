Язык внешней рекламы: какая разница между ”Туреччиною” и Турцией?

21 февраля все страны мира отмечают Международный день родного языка, введенный ЮНЕСКО в 1999 году. Киевская городская администрация тоже приобщилась к празднику родного языка. В конце концов чиновники обратили внимание на язык рекламы в столице и поняли, что она очень часто не удовлетворяет ни нормам языка, ни моральным или этическим нормам общества. КГГА решила усилить контроль над соблюдением законодательства о языках во внешней рекламе на территории Киева. Для этого планируют создать комиссию, которая следила бы за смысловым наполнением рекламы и влияла на рекламодателей-нарушителей.

Язык рекламы просто рябит ошибками. В центре столицы можем найти агентство “горящих” путевок, “распорядок” работы парикмахерской... Заходишь в маршрутку, а там объявление: “кількість мість...”. А киевское метро – это просто сказка! Несколько месяцев назад увидела рекламу от какого-то King’s capital: “Мы робимо Вас багатими”. И снизу адрес: “метро: золоти ворота”. Интересно, что спустя некоторое время увидела то же объявление, но уже без ошибок. Вероятно, грамотные люди рекламодателю подсказали.

– Есть куча ошибок в рекламе, написанной якобы на украинском языке, – рассказывает УНИАН языковед, профессор, преподаватель кафедры языка и стилистики Института журналистики КНУ им. Т. Шевченко Александр Пономарив. – Кахель із Словакії, Путівки в Турцію. А нужно не Турция, а Туреччина, не Словакия, а Словаччина. И кахель – это одна кафельная плитка, а как название материала употребляется только во множественном числе – кахлі (как и меблі). Меня удивляет, в Запорожье или других городах Левобережья везде написаны “Игральные автоматы” – так, как должно быть, а в Киеве есть и игральные, и игровые. Игральные – это прилагательное от глагола играть, так как читальный зал – от читать.

Столичные чиновники решили провести мониторинг рекламных сюжетов, вывесок и логотипов на предмет соответствия их нормам законодательства о языках.

– Будет проведен одномоментный мониторинг, – рассказывает УНИАН заместитель председателя Киевгорадминистрации Сергей Рудик. – Допустим, по состоянию на 1 марта зафиксированы, сфотографированы все рекламные носители. Потом рабочая группа проанализирует их на предмет соблюдения законодательства о языке и о рекламе и будет иметь конкретные данные, что по состоянию на такое-то число, 60 или 70% рекламных носителей идут со 100-процентным нарушением законодательства о языке и о рекламе, другие частично его нарушают и т.д.

Как будут бороться с нарушителями – будут штрафовать, запрещать или просто заставят исправить ошибки, – еще не решили.

Другая проблема в языке рекламы – засилье русского языка.

– Едешь по улице Жилянской. Там написано – Внешторгбанк. Почему “внеш”, когда украинским языком должен быть Зовнішторгбанк? Это прямое нарушение статьи 10-ї Конституции Украины, – возмущается профессор Пономарив. – Или вспомнить визитную карточку Украины для иностранцев – аэропорт “Борисполь”. “Квартиры, отели, хорошее обслуживание, любая информация, счастливого пути” – все по-русски! “Авіакаса” – по-украински, а дальше все названия городов по-русски. Это просто безобразие! Якобы это не Украинское государство, а аэропорт какого-то российского областного города.

Сергей Рудик тоже соглашается, что Киев заполонила русскоязычная реклама и с ней нужно бороться.

– Я себе мало представляю Москву, на 90% заполненную украинскими надписями. Поэтому обязательно нужно решать эту проблему в Киеве.

Есть претензии и к западным компаниям и фирмам, вывески которых преимущественно англоязычны. Но, по словам Рудика, ведущие западные фирмы выполняют украинское законодательство. И в будущем планируется применить норму дублирования на украинский язык для всех иностранных логотипов, вывесок и названий торговых марок

– Вот магазин “Дженифер” на Крещатике – справа название по-английски, слева – украинский вариант. Так и должно быть, – говорит Рудик. – Мы понимаем, что английское название – это зарегистрированный бренд. Но никто на него не посягает. Пусть пишут название на языке оригинала, а рядом вывешивают украинскую транслитерацию.

Профессор Пономарив более категоричен в этом вопросе:

Для всех тех названий или фирм можно найти украинские соответствия. Если некоторые фирмы требуют, чтобы было и на английском языке, то должен быть сначала украиноязычный текст большими буквами, а уже ниже – англоязычный, но намного меньшими буквами.

Чиновник жалуется, что основная проблема в том, что нет четких норм, по которым можно было бы наказать виновников. Как всегда, всему виной становится несовершенное законодательство.

– В сущности, при выдаче разрешения на рекламу соблюдение законодательства о языках не является сейчас жесткой необходимостью, – отмечает Рудик. – У нас есть свои специалисты, они всегда были и этим занимались, но они абсолютно не влияют на выдачу разрешений. А поскольку не влияют на разрешения, то, соответственно, не могут применить никаких санкций к рекламодателям.

Согласно законодательству, горадминистрация не имеет полномочий вмешиваться в рекламные сюжеты и каким-либо способом запрещать или позволять их размещение. По словам начальника Главного управления по рекламе Сергея Черепа, комиссия администрации по рекламе располагает полномочиями исключительно по согласованию размещения рекламных конструкций, а вот в сюжеты не имеет права вмешиваться.

Еще одна языковая проблема столичной рекламы – жаргон или не слишком этичные высказывания и лозунги.

– Часто реклама представлена на языке жаргона. Помните известную политическую рекламу во время внеочередных выборов: “Заставим этих ублюдков быть честными”. Разве это нормально? – возмущается Рудик.

В интервью УНИАН чиновник отметил, что как должностное лицо сделает все возможное, чтобы рекламодатели придерживались украинского языка и его норм в городе Киеве. Что ж, увидим...

Анна Ященко