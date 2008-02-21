Почти 100 машинистов Харьковского метро объявили голодовку

Сегодня объявили бессрочную голодовку 89 машинистов Харьковского метрополитена, которые поддержали семерых своих коллег, решивших продлить акцию протеста, начатую 11 февраля с требованиями восстановить на работе 21 уволенного машиниста и освободить от должности начальника ГП «Харьковский метрополитен» Сергея МУСЕЕВА.

Как передает корреспондент УНИАН, на площади Свободы напротив здания облгосадминистрации, как это было и в начале акции до ее приостановки 15 февраля, снова установлены два палатки.

Участники акции угрожают парализовать работу метрополитена. К ним вышел начальник Главного управления промышленности, транспорта и связи Харьковской облгосадминистрации Владилен ВАВИЛОВ. Машинисты и представители профсоюзов разъясняют суть своих требований. По словам участников акции, если С.МУСЕЕВ не будет немедленно освобожден от должности, они перенесут акцию протеста, то есть будут голодать на рабочих местах.

Представители национальной службы примирения пытаются убедить машинистов не идти на радикальные формы протеста, поскольку метрополитен - стратегический объект.

В.ВАВИЛОВ сообщил, что облгосадминистрация обратится в СБУ и Генеральную прокуратуру с просьбой вмешаться в ситуацию, поскольку речь идет о невыполнении приказа министра транспорта об отстранении начальника метрополитена С.МУСЕЕВА на время проверок и возникновения дестабилизирующих ситуаций.

Как сообщал УНИАН, 14 февраля приказом министра транспорта и связи Иосифа ВИНСКОГО на время проведения проверок С.МУСЕЕВ был отстранен от выполнения обязанностей начальника ГП «Харьковский метрополитен». И.о. руководителя метрополитена приказом министра назначен Г.БРОНШПАК.