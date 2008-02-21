Луценко хочет разогнать «Кобру»

Министр внутренних дел Юрий ЛУЦЕНКО планирует расформировать спецподразделение ГАИ «Кобра».

Как передает корреспондент УНИАН, об этом министр заявил сегодня на пресс-конференции в Днепропетровске.

«Считаю нецелесообразным нынешнее существование «Кобры». У меня есть много вопросов к работе этого спецподразделения», - отметил Ю.ЛУЦЕНКО.

По его словам, одним из оснований для расформирования «Кобры» стал известный случай на дороге с председателем Верховной Рады Украины Арсением ЯЦЕНЮКОМ.

Министр подчеркнул, что также у него есть данные служебного расследования о причастности работников «Кобры» к перегону краденых автомобилей.

Ю.ЛУЦЕНКО отметил, что статус, который имеет спецподразделение «Кобра», для службы не нужен. Министр также сообщил, что вместо спецподразделения «Кобра» будет создан специальный батальон ГАИ, который будет охранять высших должностных лиц страны.

Ю.ЛУЦЕНКО сообщил, что приказом МВД за дискредитацию службы уволены заместитель начальника «Кобры» подполковник КОЖА и еще двое работников спецподразделения, которые остановили автомобиль председателя Верховной Рады А.ЯЦЕНЮКА.