Украинским вертолетчикам доверили охранять Буша

Сегодня в рамках рабочей поездки по странам Африки с официальным визитом в Либерию прибывает Президент США Джордж БУШ.

Командование сил Миссии ООН в Либерии доверило экипажам 56-го отдельного вертолетного отряда ВС Украины обеспечивать воздушное прикрытие и охрану с воздуха высокоуважаемого гостя, сообщили УНИАН в управлении пресс-службы Министерства обороны.

Во время визита Президента США украинские экипажи Ми-24 будут патрулировать небо над столицей Либерии Монровией и аэропортом “Спрингс Пейн”, береговые линии, подъездные дороги на пути кортежа Дж.БУША.

Украинские вертолетные уже имеют опыт выполнения подобных ответственных задач. В 2005-2007 годах экипажи 56-го отдельного вертолетного отряда ВСУ обеспечивали охрану с воздуха Генерального секретаря ООН, президентов Нигерии и Китая, Федерального канцлера Германии, которые находились в Либерии с визитом.