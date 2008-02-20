Ющенко очень доволен переговорами с Саркози

В Париже состоялась двусторонняя встреча Президента Украины Виктора ЮЩЕНКО с Президентом Франции Николя САРКОЗИ, сообщили УНИАН в пресс-службе главы Украинского государства.

«Я остался очень доволен результатом переговоров, которые только что провел с Президентом Франции», – сказал В.ЮЩЕНКО в интервью журналистам после завершения встречи. По его словам, состоялся «очень продуктивный полезный диалог, который полностью устраивает Украину».

Во время встречи, в частности, был обсужден ход переговорного процесса относительно заключения нового усиленного Соглашения Украина–ЕС. Как отметил Президент Украины, особенное внимание было уделено ее политической части. «Экономическая часть уже начата официально с этого понедельника и двигается в правильном направлении», – сказал В.ЮЩЕНКО.

Кроме того, главы двух государств обсудили вопрос евроатлантической интеграции Украины и ту политику, которую проводит наше государство в этой теме. «Я нахожу в этом вопросе полное понимание», – сказал В.ЮЩЕНКО.

«Мы выходим из того, что правом Украины является формировать свое виденье основ и принципов национальной политики безопасности, и Франция всячески поддерживает эти украинские стремления», – сказал Президент. Он отметил, что сегодня для Украины является очень важным в кругу своих европейских партнеров провести необходимые консультации и переговоры, которые бы дали возможность получить позитивный сигнал Альянса для Украины в рамках Бухарестского саммита.

«И это – одно из заданий тех европейских консультаций, которые я провожу», – прибавил В.ЮЩЕНКО.