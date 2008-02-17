«Дикая Роза» возвращается в кино (фото)

Мексиканская актриса Вероника Кастро, известная по сериалам «Дикая Роза» и «Богатые тоже плачут» возвращается в кино после 18-летнего перерыва.

Новая короткометражная картина с участием звезды телесериалов, спродюсированная ее сыном Мишелем Кастро, будет называться «В темноте».

В последний раз Кастро появлялась на большом экране в 1990 году в фильме "Бог отплатит", снятом ее соотечественником Раулем Араисой.

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