«Дикая Роза» возвращается в кино (фото)
13:20, 17 февраля 2008Общество
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Новую картину продюсирует сын
Мексиканская актриса Вероника Кастро, известная по сериалам «Дикая Роза» и «Богатые тоже плачут» возвращается в кино после 18-летнего перерыва.
Новая короткометражная картина с участием звезды телесериалов, спродюсированная ее сыном Мишелем Кастро, будет называться «В темноте».
В последний раз Кастро появлялась на большом экране в 1990 году в фильме "Бог отплатит", снятом ее соотечественником Раулем Араисой.
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