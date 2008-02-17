Тернопольские юноши получат свой Евро-2012

В Тернополе во время проведения в Украине финальных матчей Чемпионата Европы 2012 года по футболу планируют провести юношеский международный футбольный турнир.

Как передает корреспондент УНИАН, о таком намерении на заседании оргкомитета по подготовке Тернополя к Евро-2012 сообщил городской голова Роман ЗАСТАВНЫЙ.

“Хотя наш город не непосредственно участвовать в футбольном еврофоруме, мы будем работать над проведением у нас детского или юношеского международного турнира, посвященного Евро-2012, при участии команд стран - участниц чемпионата”, - сказал Р.ЗАСТАВНЫЙ.

Члены оргкомитета также приняли решение разработать концепцию относительно позиционирования Тернополя в контексте подготовки к Евро-2012 и программу развития футбола с учетом предложенной концепции.