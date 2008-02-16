В Укразализныце объяснили повышение тарифов

Повышение тарифов на грузовые железнодорожные перевозки связано с подорожанием электроэнергии и дизельного топлива.

Об этом в интервью газете «Зеркало недели» (№ 6 (685) 16-22 февраля) заявил заместитель генерального директора "Укрзализныци" Виктор ЧЕРНЫЙ.

По его словам, за 2007 год был достигнут рекордный объем всех видов перевозок грузов - почти 515 млн. тонн. В.ЧЕРНЫЙ отметил, что доходы от эксплуатационной деятельности составляли 21,7 млрд. грн., это на 12% больше по сравнению с 2006 годом. «Однако рентабельность «Укрзализныци» составляла всего 0,23%, тогда как в 2006-м она равнялась почти 2%. То есть, с одной стороны, имеем довольно значительный рост объемов перевозок, а с другой - падение рентабельности», - сказал он.

Причиной этого, по словам В.ЧЕРНОГО, является тот факт, что «Укрзализниця» очень много использует внешних материально-технических ресурсов, где цену на ту или иную продукцию диктует рынок. Так, напомнил он, в 2007 году произошел рост цен на электроэнергию - 10,5%, дизельное топливо - 48, колеса грузовые цельнокатаные с повышенной твердостью - 19,6, бандажи локомотивные - 23,3, катанку - 14,9, проволоку - 23,3, рейки, подкладки и накладки - 6,1, металлопрокат - от 8 до 45,6%, цемент - 35,6%. «А железнодорожные тарифы в прошлом году повышались, начиная с мая, на 2-3% ежемесячно, что к концу года дало увеличение доходов всего на 7%. В такой ситуации выйти на более или менее положительный результат по итогам года нам удалось благодаря поступлениям от роста объемов грузовых перевозок», - сказал он.

Кроме того, по словам заместителя гендиректора «Укрзализныци», сейчас очень остро стоит вопрос обновления подвижного состава, выполнения крупномасштабных ремонтных работ в путевом хозяйстве. «Все это и заставило «Укрзализныцю» обратиться к правительству с просьбой об индексации грузовых тарифов на уровень, который бы соответствовал уровню роста цен на продукцию, потребляемую железными дорогами, и позволил хотя бы частично удовлетворить потребность в обновлении подвижного состава», - сказал В.ЧЕРНЫЙ.

Он отметил, что проект приказа был обнародован еще в ноябре прошлого года. С тех пор к нему поступило много замечаний и предложений. Они были максимально учтены. Поэтому, по словам В.ЧЕРНОГО, с 1 февраля тарифы возрастут на 12%, с 1 апреля - на 17%, а дальше, с начала третьего и четвертого квартала - по 3%.