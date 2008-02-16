Павленко назвал дату начала реконструкции Олимпийского

В Киеве уже с 18 февраля начнется реконструкция НСК "Олимпийский".

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил министр Украины по делам семьи, молодежи и спорта Юрий ПАВЛЕНКО сегодня на пресс-конференции в Донецке.

По словам Ю.ПАВЛЕНКО, "по НСК "Олимпийский" урегулированы все вопросы, в понедельник состоится Наблюдательный совет, который примет решение о начале реконструкции". "Не буду сейчас оглашать, какое будет принято решение, но оно будет принято", - отметил министр.

Ю.ПАВЛЕНКО напомнил, что "18 февраля в Украину приезжает инспектор УЕФА по стадионам". "Будет отчет инспектора. Думаю, будет все позитивно оценено. По стадионам, по базам у нас, я думаю, не будет ни одного сбоя", - заключил министр.

Как сообщал УНИАН, УЕФА настаивает на невозможности проведения на НСК «Олимпийский» матчей Евро-2012, если не будет демонтирован торгово-развлекательный центр «Троицкий» перед стадионом.

7 февраля в Киеве был подписан меморандум о демонтаже недостроенного объекта возле НСК «Олимпийский». Согласно документу, объект будет демонтирован до 1 июня этого года.