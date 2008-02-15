Газпром поставил Украине новые дедлайны

"Газпром" и НАК "Нафтогаз Украины" не смогли утвердить новое соглашение о поставках газа в Украину – переговоры отложены и переведены на уровень заместителей глав компаний. Как выяснилось, анонсированное во вторник перемирие России и Украины по газу оставило между странами целый ряд несогласованных вопросов, пишет "Коммерсантъ-Украина". Однако Украине уже поставлены новые дедлайны. Новую схему поставок необходимо оформить до 1 апреля, а выплатить $1 млрд долга – до 14 марта. Иначе снова встанет вопрос о сокращении поставок газа.

В четверг председатель правления НАК "Нафтогаз Украины" Олег Дубина привез председателю правления "Газпрома" Алексею Миллеру хорошие новости - украинская компания погасила $105 млн из долга в $1 млрд. Ожидалось, что по итогам этой встречи в "Газпроме" будет подписано соглашение о развитии отношений в газовой сфере между двумя компаниями. Но переговоры затянулись. "Украинская сторона взяла паузу до следующей недели, чтобы все тщательно просчитать", – пояснил замначальника департамента "Газпрома" Сергей Куприянов. В "Нафтогазе" добавили, что переговоры переведены на уровень заместителей глав компаний - Валерия Голубева и Игоря Диденко.

Об урегулировании газового конфликта во вторник объявили Владимир Путин и президент Украины Виктор Ющенко. В "Газпроме" разъяснили схему: монополия в ближайшее время создает с "Нафтогазом" два СП, которые заменят нынешних посредников по продаже газа - Rosukrenergo и "УкрГаз-Энерго". Однако по возвращении в Киев 13 февраля Виктор Ющенко говорил, что "до конца года на рынке сохранятся де-юре те структуры, которые на сегодня имеют контракты". В пресс-службе "Нафтогаза" подтверждают, что дата создания новых СП не определена, и процесс "может продлиться до конца года". В "Газпроме" же называли более короткие сроки - до двух недель, а новое соглашение с "Нафтогазом" собирались подписать вчера.

Проект соглашения о развитии отношений в газовой сфере, копией которой располагает Ъ, предполагает создание аналога Rosukrenergo в Швейцарии. Рабочее название компании – Rosukrgaz АG. По данным источников, близких к переговорам, этот вопрос не вызвал разногласий. "Укргаз-Энерго" российская сторона предложила не менять, а просто выкупить у Rosukrenergo половину его акций. Украина, уже владеющая 50% в "Укргаз-Энерго", должна была отказаться от положенного ей сегодня права решающего голоса. Однако украинская сторона выступила резко против сохранения "Укргаз-Энерго".

Кроме того, проект соглашения предусматривает, что новое СП будет продавать не только весь импортный, но и весь добываемый на Украине газ. По документу, "Нафтогаз Украины" должен обеспечить второму СП контракты с конечными потребителями на 2009-2028 годы по формуле цены, учитывающей стоимость газа на границе, транспортные расходы и маржу в $5 при продаже 1 тыс. кубометров. Таким образом цена газа для Украины в этом году должна увеличиться до $184,5 за тысячу кубометров. При этом "Газпром" ставит условие 100% предоплаты со стороны потребителей. В прежнем контракте такого требования не было.

Есть и другие противоречия. По анонсированным во вторник договоренностям, "Нафтогаз Украины" оформит полученный с начала года газ по прямому контракту с Rosukrenergo по $179,5 за тыс. кубометров (цена на внутреннем рынке – по $240 за тыс. кубометров), минуя "Укргаз-Энерго". Однако российский президент Владимир Путин вчера заявил: "Мы настаиваем, чтобы часть газа, поставленная Украине в начале года, была поставлена по ценам российского газа (в проекте соглашения – $320 за тыс. кубометров), а не среднеазиатского".

Украина потребляет 75-78 млрд кубометров газа. Промышленность потребляет 30 млрд кубометров, население 20 млрд кубометров и теплокоммунэнерго 25-28 млрд кубометров. В год страна импортирует 50-55 млрд кубометров топлива. С 2006 года газ в страну поставляло RosUkrEnergo (RUE) из Туркмении, Казахстане и Узбекистане. Промышленным потребителям его продавала дочка RUE – ЗАО "УкрГаз-Энерго", теплокоммунэнерго и населению дочка "Нафтогаза" – "Газ Украины".

"Газпром" пытается предотвратить затягивание переговоров, установив для Украины новые дедлайны. В проекте соглашения указано, что если до 1 апреля не будут созданы новые СП, продолжит действие старая схема.

Таким образом "Газпром" пытается не потерять доходы от продаж на внутреннем рынке Украины из-за того, что "УкрГаз-Энерго" уже фактически исключено из схемы. По долгам дедлайн еще более строгий. Они должны быть погашены до 14 марта, в противном случае в течение недели российская монополия вновь поставит вопрос о сокращении подачи газа на Украину.