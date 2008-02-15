Украина громко заявила о себе на Берлинском кинофестивале

Украина громко заявила о себе на Берлинале-2008 - убеждены украинские представители организаторов, непосредственные участники, а также гости международного Берлинского кинофестиваля, что с 7 по 17 февраля проходит в столице Германии.

Как отмечено на официальном сайте Украинской кинофундации (УКФ), на протяжении Фестиваля на Европейском кинорынке в Берлине работает стенд УКФ, где можно ознакомиться с Каталогом украинского кино 2006-2008 годов, пересмотреть промо-материалы и трейлеры отечественных фильмов и получить информацию об истории и современных тенденциях кинематографа Украины.

Для кинопоказов в рамках Берлинского кинорынка представлено 5 украинских фильмов: полнометражную ленту «У реки» Евы НЕЙМАН, а также короткометражные «Приблуда» Валерия ЯМБУРЗКОГО, «Клятва» Марины ВРОДЫ, «На Грани» Артема СУХАРЕВА и Никиты РАТНИКОВА и «Таксист» Романа БОНДАРЧУКА.

По информации организаторов, главное для украинской стороны событие состоялось 12 февраля в самой известной гостинице Германии “Адлон Кемпински”, что возле Бранденбургских ворот, когда впервые в истории международного Берлинского кинофестиваля, который проходит уже в 58-й раз, состоялся торжественный прием-презентация украинского кино, организованное УКФ и международным брэндом Nemiroff.

Почетными гостями этого торжественного события стали более чем 400 представителей мировой киноиндустрии, бизнесменов, дипломатов и журналистов - впервые украинское кино было так широко представлено на одном из самых престижных кинофестивалей мира.

Как уже сообщалось, торжественное принятие открыла голова наблюдательного совета Благотворительного фонда «Украина 3000» Екатерина ЮЩЕНКО. Первая леди страны поздравила всех, кто интересуется украинским киноискусством и поддерживает его, и подчеркнула важность промоушена фильмов для развития национальной киноиндустрии.

Берлинская гостиница в тот вечер стала центром фестивальной жизни - гостями украинского принятия стали выдающийся польский режиссер, который в этом году номинирован на Оскар за ленту „Катынь”, Анджей ВАЙДА; директор Берлинского кинофестиваля с 1980 до 2001 года Моритц де ХАДЕЛЬН; министр культуры Украины Василий ВОВКУН; известная в Германии благотворительница, принцесса Заксен-Альтенбурская Мария; посол Украины во ФРГ Игорь ДОЛГОВ, директор Европейской киноакадемии Марион ДЕРИНГ, президент Международной ассоциации кинокритиков ФИПРЕССИ Андрей ПЛАХОВ, арт-директор Международного Московского кинофестиваля Кирфи ТЮККЕЛЯЙНЕН, депутаты немецкого Бундестага, представители правительства Германии и мэрии Берлина, представители самых известных кинофестивалей и кинофондов Европы, Азии и обоих Америк.

Руководитель УКФ Андрей ХАЛПАХЧИ поблагодарил Берлинский кинофестиваль за возможность представить украинское кино такому широкому кругу зрителей и пообещал вернуться в следующем году с еще более мощной украинской программой. Он выразил надежду, что для популяризации украинского кино в мире Кинофонд использует опыт успешных национальных промо-агентств.

В свою очередь, председатель совета директоров Nemiroff Холдинг Александр ГЛУСЬ заявил, что поддержка компанией отечественного кино направлена на то, чтобы познакомить мир с Украиной. “Мы начали большую программу продвижения украинского кино в мире в прошлом году на Каннском кинофестивале и продолжили в этом году на Берлинском, а большое количество гостей, которые пришли на наше принятие, подтверждает правильность избранного нами пути”, - отметил он.