Как украинцы относятся ко Дню святого Валентина (соцопрос)

День Святого Валентина в Украине отмечают 58% украинцев.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом свидительствуют данные компании Reserch&Branding Group, обнародованные сегодня на пресс-конференции в Киеве.

При этом, согласно данным исследования общественного мнения, проведенного компанией, 38% не отмечают этот праздник, 4% затруднились ответить.

Наиболее популярными подарками, которые собираются дарить жители Украины в День Святого Валентина, являются сладости, парфюмерия, сувениры.

Так, 17% намерены подарить конфеты, торт, сладости, 12% - парфюмерию и косметику, 11% - сувениры (авторучки, блокноты, портмоне), 9% - цветы, 4% - игрушки, 4% - безделушки, бижутерию, 2% ответили, что это секрет, 7% некому делать подарки, 28% не собираются ничего дарить,11% - подарят что-то другое, 11% опрошенных затруднились ответить.

В период с 1 по 8 февраля компания Reserch& Branding Group провела десятую волну исследования общественного мнения населения Украины по актуальным вопросам социально-политической жизни страны. Сбор информации проводился методом личного интервью в 24-х областях Украины и Крыму. Ожидаемая средняя ошибка выборки составляет 2,2%.