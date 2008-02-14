Нафтогаз погасил свыше 500 млн. грн. задолженности за газ

Сегодня НАК «Нафтогаз Украины» погасил часть долга за полученный газ от «УкрГазЭнерго».

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Президента Украины.

По данным пресс-службы, сумма перечисленных средств составляет свыше 500 млн. грн. Это задолженность, которая документально подтверждена по состоянию на 1 ноября 2007 года.

Таким образом, поручение Президента Украины Виктора ЮЩЕНКО рассчитаться за потребленный газ выполняется, подчеркнули в пресс-службе. Долг за ноябрь и декабрь 2007 года, о чем договорились во время переговоров в Москве Президенты Украины и РФ, «УкрГазЭнерго» еще не погасило.

Председатель НАК «Нафтогаз Украины» Олег ДУБИНА передал все документы об уплате руководству «Газпрома», добавили в пресс-службе главы государства.

Как сообщал УНИАН, Президенты Украины и России 12 февраля договорились, что Украина, начиная с 14 февраля, начнет гасить «газовые» долги за ноябрь-декабрь 2007 года.

Как ранее заявлял «Газпром», задолженность Украины за поставленный российский газ с 1 января в 2008 г. приближается к 500 млн. дол., а общий просроченный долг за снабжение газа достиг 1,5 млрд. дол.