Андрухович, Жадан, Забужко и все, все, все написали правду о любви

На радость всем романтикам украинские писатели воплотили в жизнь нестандартный проект. 29 февраля известные авторы презентуют книгу "25 эссе о любви".

Как сообщил генеральный директор издательства "Фолио" Александр Красовицкий, в одной книге, полное название которой - "100 тисяч слів про любов, включаючи вигуки", будут представлены 25 авторов.

Двуязычная книга объединит эссе о любви известных писателей. В частности, это будут произведения таких авторов, как:

Юрий Андрухович, Сергей Жадан, Богдан Жолдак, Оксана Забужко, Андрей Курков, Мария Матиос, Юрко Покальчук, Владимир Цыбулько, София Андрухович, Андрей Бондарь, Юрий Винничук, Лариса Денисенко, Владимир Ешкилев, Юрий Издрык, Ирэна Карпа;

Таня Малярчук, Константин Москалец, Галина Пагутяк, Игорь Померанцев, Светлана Поваляева, Тарас Прохасько, Светлана Пыркало, Наталка Сняданко и Олесь Ульяненко.

Большинство текстов написаны специально для книги, но есть и такие, которые уже издавались ранее.

В частности, эссе Покальчука называется "Як тебе не любити". Автор говорит, что произведение посвящено не Киеву, это его мысли о любви и ее разнообразии.

Курков поведал, что написал эссе о традиционной любви.

Автором идеи сборника эссе и составителем книги при участии президента Львовского форума книгоиздателей Александры Коваль выступил известный искусствовед Сергей Васильев. Первый тираж составит 4 тыс. экземпляров.

Презентация книги запланирована на 29 февраля в "шумной и веселой" атмосфере.

Украинская правда/Жизнь