В «Борисполе» аварийно сел самолет Як-42

В международном аэропорту “Борисполь” вчера вечером в связи с нарушением работы двигателя осуществил аварийную посадку самолет Як-42, принадлежавший АК "Донбассаэро", на борту которого находился 61 пассажир и 7 членов экипажа.

Как сообщили УНИАН в Министерстве по вопросам чрезвычайных ситуаций, самолет выполнял рейс по маршруту “Борисполь-Одесса”.

Жертв и пострадавших нет.