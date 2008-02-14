В «Борисполе» аварийно сел самолет Як-42
09:03, 14 февраля 2008Общество
916 0
На борту было 68 человек
В международном аэропорту “Борисполь” вчера вечером в связи с нарушением работы двигателя осуществил аварийную посадку самолет Як-42, принадлежавший АК "Донбассаэро", на борту которого находился 61 пассажир и 7 членов экипажа.
Как сообщили УНИАН в Министерстве по вопросам чрезвычайных ситуаций, самолет выполнял рейс по маршруту “Борисполь-Одесса”.
Жертв и пострадавших нет.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter