Газпром: без посредника не обойтись

При поставках среднеазиатского газа в Украину посредник будет сохранен, заявил первый вице-премьер Российской Федерации Дмитрий МЕДВЕДЕВ, отвечая на вопрос журналистов в Новосибирске.

Что касается российского газа, что «мы готовы к любым формам поставки». «Для нас главное, чтобы деньги платили. Хоть завтра готовы поставлять газ без посредников», - сказал первый вице-премьер, который возглавляет Совет директоров ОАО «Газпром».

«Если хотят среднеазиатский газ - видимо, придется оставлять посредника», - цитирует Д.МЕДВЕДЕВА Газета.ру.

По его словам, те контракты, которые заключены, будут выполняться через посредника. «Как он будет называться - посредник - это все равно», - добавил первый вице-премьер.

Он отметил, что Украина не способна выдержать никаких других цен, кроме цены на среднеазиатский газ, которая составляет 179,5 доллара за тысячу кубометров.

«Как только Украина уходит от поставок среднеазиатского газа и переходит на российский, цены вырастают на треть. Такие суммы украинская экономика переварить не может», - пояснил Д.МЕДВЕДЕВ.