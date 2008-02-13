Адвокаты Рудьковского подали апелляцию

Сегодня адвокаты бывшего министра транспорта и связи Украины Николая РУДЬКОВСКОГО подали жалобу в Апелляционный суд Киева на решение об аресте их подзащитного.

Как сообщил журналистам один из адвокатов Н.РУДЬКОВСКОГО Алексей БОНЮК, свою жалобу защита обосновала тем, что суд первой инстанции не принял во внимание доказательства, предоставленные адвокатами Н.РУДЬКОВСКОГО, а наоборот – строил решение исключительно на материалах, которые предоставила прокуратура.

Вместе с тем, А.БОНЮК сообщил журналистам о том, что прокуратурой Киева внесено представление в дисциплинарную комиссию адвокатов столицы о лишении его и второго адвоката (его фамилию не уточнил) права заниматься адвокатской деятельностью. По словам А.БОНЮКА, такие действия прокуратуры он расценивает как давление на адвокатов.

В то же время, он сообщил, что защитой подготовлены определенные документы, которые будут предоставлены в Генеральную прокуратуру Украины относительно обжалования уголовного дела, которое было возбуждено в отношении Н.РУДЬКОВСКОГО, а также действий прокуратуры по изменению экс-министру меры пресечения.

Как сообщал УНИАН, 11 февраля Печерский райсуд Киева принял решение о содержании под стражей Н.РУДЬКОВСКОГО. Таким образом, было удовлетворено представление прокуратуры города Киева, которая просила изменить Н.РУДЬКОВСКОМУ меру пресечения с подписки о невыезде на арест.

В отношении Н.РУДЬКОВСКОГО возбуждено уголовное дело за растрату имущества в особо крупных размерах во время осуществления частной поездки по маршруту Киев-Париж-Киев (ч. 5 ст.191 Уголовного кодекса Украины).